Il codice da vinci | verità e finzione nella storia reale

analisi della controversa storia de Il Codice Da Vinci. Il romanzo di Dan Brown e il relativo film diretto da Ron Howard hanno suscitato un acceso dibattito tra appassionati, studiosi e critici. La narrazione, centrata sulla figura del simbologo Robert Langdon e della crittografa Sophie Neveu, combina elementi di mistero con teorie cospirative riguardanti il Santo Graal, i Cavalieri Templari e società segrete. Questa opera ha alimentato numerose discussioni sulla veridicità storica delle sue affermazioni e sulla sua interpretazione della religione e dell'arte europea. fatti storici accurati nel Codice Da Vinci.

