Il Codice Da Vinci | storia vera? ecco cosa è reale e cosa è finzione
La controversa storia vera del thriller misterioso di Dan Brown Il Codice Da Vinci è ancora oggetto di dibattito tra fan e critici. Adattato da Ron Howard nel 2006 come primo film della serie dedicata a Robert Langdon, Il Codice Da Vinci racconta la storia del simbologo religioso di Harvard Robert Langdon ( Tom Hanks ) e della crittografa Sophie Neveu ( Audrey Tautou ), che vengono coinvolti in una ricerca che coinvolge una serie di società storiche segrete e il Santo Graal. A causa delle controversie e delle peculiarità delle cospirazioni nella vita reale, qual è il vero Codice Da Vinci? Il Codice Da Vinci, sia nella versione libro che film, è stato oggetto di critiche estreme, poiché un numero considerevole di affermazioni fatte dall’autore, Dan Brown, sono basate su inesattezze religiose, storiche e scientifiche. 🔗 Leggi su Cinefilos.it
