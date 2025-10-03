Il Coas medici dirigenti Sicilia | ' Subito stop agli Impianti di risonanza magnetica e Tc al Polambulatorio di via del Vespro

Il Coas Medici Dirigenti Sicilia torna a denunciare le condizioni di sicurezza degli impianti di Risonanza Magnetica (RM) e Tomografia Computerizzata (TC) situati al Poliambulatorio di Via del Vespro dell'Asp di Messina. Secondo quanto comunicato ai carabinieri del Nas, Ispettorato del lavoro ma. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Coas medici dirigenti contro l'Asp: "Violazione della tassazione separata, così si calpesta la dignità"

A denunciarlo è il #CoAS Medici Dirigenti #Sicilia, che ha inviato una nota formale a diverse autorità, tra cui il Direttore Generale dell'#ASP, l'Assessore Regionale alla Salute.

I medici dirigenti del Coas scelgono Consulcesi per formazione, assistenza e consulenza legale - I camici bianchi iscritti potranno avere accesso, a condizioni esclusive, alla vasta gamma di servizi offerti da Consulcesi. Scrive quotidianosanita.it

Migranti. Coas Medici: “Assistenza sanitaria anche dopo lo sbarco per evitare diffusione di malattie” - Il segretario generale del Coas Medici Dirigenti evidenzia come questo sia importante anche alla luce di casi di “tubercolosi e malaria e ancor più frequente la scabbia” registrati tra i migranti. Lo riporta quotidianosanita.it