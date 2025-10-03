Il centrodestra per provare a riprendersi la Campania ha bisogno di politica non di suggestioni civiche

Tempo di lettura: 3 minuti C’è un equivoco che si ripete puntualmente ogni volta che si avvicinano le Elezioni Regionali in Campania: pensare che il nome giusto possa arrivare dall’esterno della politica, da figure “civiche” capaci di incarnare un volto nuovo, magari riconosciuto in un settore professionale o accademico. Una suggestione che torna ciclicamente, ma che raramente si traduce in risultati concreti. E oggi, con il centrodestra forza di governo nazionale e con una coalizione che in Campania deve dimostrare compattezza e maturità, sarebbe un errore imperdonabile. Il centrodestra non può permettersi la scorciatoia dei civici, che si chiamino Costanzo Jannotti Pecci, Matteo Lorito, Giovanni Francesco Nicoletti o Michele Di Bari, perché la sfida al centrosinistra, che da dieci anni controlla la Regione con Vincenzo De Luca, richiede una risposta politica, solida e radicata. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

