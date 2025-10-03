Il centrodestra ha scelto | è Cirielli il candidato governatore della Campania

Sarà Edmondo Cirielli, esponente di Fratelli d'Italia ed attuale viceministro agli Affari Esteri, il candidato governatore del centrodestra. I partiti di governo hanno sciolto le riserve. Il politico salernitano era da tempo in lizza per la candidatura ma l'annuncio si faceva attendere. 🔗 Leggi su Casertanews.it

