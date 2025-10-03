Il cellulare in carica cade nella vasca | madre di tre figli muore folgorata

Today.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una donna di 46 anni, Ann-Marie O’Gorman, madre di tre figli, è morta nella sua casa nel quartiere di Santry, a Dublino, in Irlanda, dopo essere stata folgorata dal telefono cellulare collegato alla presa elettrica mentre si trovava nella vasca da bagno. A fare la tragica scoperta è stato il. 🔗 Leggi su Today.it

