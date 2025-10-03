Il caso dei fidanzati di Policoro morti nel 1988 parla il legale | Lividi e ferite su corpi non fu incidente

A Fanpage.it parla l'avvocato Antonio Fiumefreddo, legale della famiglia Orioli, che ha depositato un’integrazione documentale per chiedere l’avocazione delle indagini sulla misteriosa morte di Luca Orioli e Marirosa Andreotta, i due fidanzati trovati morti a Policoro nel 1988. Il caso, archiviato come incidente domestico, presenterebbe diversi elementi riconducibili all'ipotesi del duplice omicidio. 🔗 Leggi su Fanpage.it

