Il cardinale Battaglia invita Papa Leone XIV a Napoli

Questa mattina Papa Leone XIV ha incontrato in udienza privata il cardinale Domenico Battaglia, arcivescovo di Napoli. Nel corso del colloquio, il presule – noto a tutti come don Mimmo – ha rinnovato l’invito al Pontefice a recarsi nel capoluogo campano, assicurando che la diocesi e la città sarebbero pronte ad accoglierlo con calore. Napoli vanta una lunga tradizione di ospitalità verso i papi: negli ultimi decenni la città ha ricevuto la visita di Giovanni Paolo II (1979 e 1990), di Benedetto XVI (2007) e, più recentemente, di Papa Francesco, presente due volte, nel 2015 e nel 2019. L’eventuale visita di Leone XIV si inserirebbe dunque in un solco consolidato di rapporti tra la Chiesa di Napoli e il successore di Pietro, confermando ancora una volta la vivacità religiosa e culturale del territorio. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

