Il caravanserraglio di piazza Aldo Moro
Piazza Aldo Moro - a ridosso dell'incrocio tra via Mariano Stabile e via Ruggiero Settimo - è lo specchio di questa città: zona franca dove puoi fare tutto quello che ti passa per la testa, in barba al codice della strada e alle norme basilari del vivere civile. Puoi posteggiare in doppia e. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
In questa notizia si parla di: caravanserraglio - piazza
Piazza Aldo Moro è pronta: domani l’inaugurazione - CORREGGIO Dopo mesi di lavoro, si sono conclusi gli interventi di riqualificazione di piazza Aldo Moro, al quartiere Espansione Sud... Da ilrestodelcarlino.it
Riqualificazione completata: piazza Aldo Moro risplende. E bimbi ringraziano il sindaco - CORREGGIO È stata inaugurata ieri mattina la riqualificata piazza Aldo Moro, nel quartiere Espansione Sud di Correggio, al termine di lavori... Si legge su ilrestodelcarlino.it