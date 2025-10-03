Il capo della Chiesa anglicana è una donna | Sarah Mullally è la prima arcivescova di Canterbury in 500 anni
In cinquecento anni di storia non era mai successo che una donna diventasse capo della Chiesa Anglicana. Ma ora Sarah Mullally è stata eletta dal sinodo per la carica di arcivescovo di Canterbury, ossia per il ruolo di primate della Chiesa nazionale del Regno Unito, il cui capo nominale è il sovrano britannico regnante. La designazione arriva in risposta a una serie di scandali sessuali, di pedofilia e di accuse d’insabbiamento che hanno travolto diversi presuli uomini, incluso il predecessore di Mullally, costretto a dimettersi nei mesi scorsi. Mullally, decorata a suo tempo dalla monarchia con il titolo di Dame, equivalente femminile di quello di Sir, ha 63 anni e negli ultimi sette è stata arcivescova di Londra: una delle posizioni più importanti raggiunte dalle donne nella Chiesa nata dallo scisma di re Enrico VIII dopo il contrastato via libera datato 2014 al loro accesso al ministero vescovile. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
