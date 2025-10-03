Il cantante rompe il silenzio su un disturbo neurologico caratterizzato da tic motori e vocali di cui soffrono anche altre star da Billie Eilish ad Alessandro Borghi
R obbie Williams ha raccontato un lato inedito e vulnerabile della sua vita. Nel podcast I’m ADHD! No You’re Not il cantante britannico ha svelato di convivere con la sindrome di Tourette, un disturbo neurologico caratterizzato da tic motori e vocali. «Mi sono appena reso conto di avere la Tourette, ma non emerge. Sono pensieri intrusivi che si verificano», ha detto, spiegando che neppure uno stadio gremito di fan riesce a distrarlo da questo conflitto interiore. «Non sono pronto per questo»: Robbie Williams racconta in concerto la malattia dei genitori X Leggi anche › Billie Eilish ha la sindrome di Tourette: «È estenuante» Robbie Williams, la sindrome di Tourette e il peso del palcoscenico. 🔗 Leggi su Iodonna.it
