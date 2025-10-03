Il cammino dei Canarini In casa della Jesina è una gara da non fallire | alla Fermana il gol manca da tre partite

Fermana che si avvicina a grandi passi all’impegno di domenica prossima a Jesi, una gara che non deve assolutamente essere fallita e che rappresenta in questo momento una sorta di crocevia fondamentale all’interno della stagione. Fino a questo momento infatti la Fermana ha brindato una sola volta con i tre punti, lo ha fatto alla seconda di campionato in casa contro la Civitanovese grazie ad un rigore al novantesimo realizzato con freddezza da Cicarevic. Un solo successo a fonte di un pari all’esordio con l’Urbino e di due sconfitte consecutive contro Trodica e domenica scorsa con l’Osimana. Due match di fila in cui non solo sono mancati i punti ma anche i gol realizzati e questo deve far alzare ulteriormente il livello di attenzione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

