Il cambiamento climatico presenta il conto | in Ue impatto da 44,5 miliardi l’anno

Il cambiamento climatico e gli eventi estremi presentano il conto. Ed è un conto salato, stimato in 44,5 miliardi l’anno di media tra il 2020 e il 2023 nella sola Unione europea. Un livello 2,5 volte più alto rispetto a quello della media annua nel periodo dal 2010 al 2019. L’analisi dell’ Agenzia europea dell’ambiente (Aea) prende in considerazione quanto avvenuto negli ultimi quattro anni tra incendi, inondazioni, tempeste, ondate di calore e siccità. In Europa si sono registrati più danni finanziari legati al clima in questo periodo ristretto di tempo che non in tutto il decennio precedente. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Il cambiamento climatico presenta il conto: in Ue impatto da 44,5 miliardi l’anno

