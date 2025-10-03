In ogni stadio d’Italia, a partire da domani 4 ottobre, calciatrici e tifosi troveranno un messaggio chiaro: proteggersi dall’Hpv significa prendersi cura di sé. La nuova alleanza tra Serie A Women e Msd Italia sposta il baricentro del campionato oltre il rettangolo di gioco, trasformando la stagione in un racconto di salute pubblica e responsabilità . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

© Sbircialanotizia.it - Il calcio femminile scende in campo contro i tumori HPV