Il calcio femminile scende in campo contro i tumori HPV

In ogni stadio d'Italia, a partire da domani 4 ottobre, calciatrici e tifosi troveranno un messaggio chiaro: proteggersi dall'Hpv significa prendersi cura di sé. La nuova alleanza tra Serie A Women e Msd Italia sposta il baricentro del campionato oltre il rettangolo di gioco, trasformando la stagione in un racconto di salute pubblica e responsabilità .

