Il bullismo si veste di nuovo | l’esclusione online e la solitudine digitale
Life&People.it C’è un fantasma che si aggira tra le aule virtuali, silenzioso eppure assordante. Non indossa il giubbotto di pelle del bullo da cortile, ma un profilo criptato, un silenzio calcolato, una reazione mancata in una chat di gruppo, non è mai presto per chiederci come prevenire il bullismo in questa nuova veste, perché il confine tra un litigio adolescenziale e una violenza psicologica è diventato sottilissimo e, soprattutto, invisibile. Cos’è il bullismo? È l’esercizio di un potere sbilanciato, una dinamica relazionale tossica dove la prepotenza fisica o psicologica viene usata in modo sistematico contro una vittima indifesa. 🔗 Leggi su Lifeandpeople.it
In questa notizia si parla di: bullismo - veste
Il bullismo si veste di “nuovo”: l’esclusione online e la solitudine digitale
La tragica storia di Paolo Mendico, il quattordicenne di Latina che poche ore prima del ritorno in classe si è tolto la vita, ha riacceso i riflettori sul dramma del bullismo e del cyberbullismo. Ecco i segnali d'allarme che genitori e insegnanti non dovrebbero mai s - facebook.com Vai su Facebook