Il browser IA Comet di Perplexity è disponibile gratuitamente per tutti
Gratis per tutti, Comet trasforma il browser in un assistente IA. Introdotto anche Comet Plus da 5 dollari, con compensi diretti agli editori. 🔗 Leggi su Dday.it
In questa notizia si parla di: browser - comet
Il web sta cambiando: browser AI come Comet di Perplexity stanno arrivando
PayPal regala un anno di Perplexity Pro con accesso anticipato al browser Comet
Perplexity rende il browser Comet accessibile a tutti, in precedenza riservato a utenti con abbonamento costoso. L'AI integrata agevola navigazione e gestione quotidiana. #AI #Browser #Tecnologia https://melamorsicata.it/2025/07/19/perplexity-comet-brow - X Vai su X
Comet Perplexity è il nuovo progetto che unisce le funzioni tradizionali di un browser con le capacità avanzate dei modelli linguistici. Ecco come funziona e cosa cambia rispetto ai browser tradizionali Vai su Facebook
Perplexity vuole reinventare il browser con l'IA: sta arrivando Comet - Perplexity AI, la startup che sviluppa l'omonimo il motore di ricerca potenziato dell'intelligenza artificiale, ha annunciato di essere impegnata nello sviluppo di un browser web. Segnala hwupgrade.it
Il titolo di Alphabet scende mentre Perplexity rende gratuito il browser AI da $200 - Il titolo Alphabet (NASDAQ:GOOGL) ha registrato un leggero calo giovedì, perdendo lo 0,6% in seguito alle notizie che la startup di intelligenza artificiale Perplexity sta rendendo ... Da it.investing.com