Il boss Ignazio Pullarà chiede di tornare a Palermo in libertà condizionale | no dei giudici

Palermotoday.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'anno scorso gli era stato concesso un permesso premio di 15 giorni che trascorse a Palermo, suscitando non poche polemiche, perché il boss Ignazio Pullarà, storico capo della famiglia mafiosa di Santa Maria di Gesù, 79 anni, originario di San Giuseppe Jato e grande protagonista della seconda. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: boss - ignazio

Cerca Video su questo argomento: Boss Ignazio Pullar224 Chiede