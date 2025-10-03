Il boss Ignazio Pullarà chiede di tornare a Palermo in libertà condizionale | no dei giudici
L'anno scorso gli era stato concesso un permesso premio di 15 giorni che trascorse a Palermo, suscitando non poche polemiche, perché il boss Ignazio Pullarà, storico capo della famiglia mafiosa di Santa Maria di Gesù, 79 anni, originario di San Giuseppe Jato e grande protagonista della seconda. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
In questa notizia si parla di: boss - ignazio
in carcere sono finiti Francesco Rinaldi detto Ignazio figlio del boss Antonio ucciso nel 1990 e il suo complice Salvatore Attanasio #camorra #clanrinaldi #stesa #cronacadinapoli #flashnews #quartierinapoli #sangiovanniateduccio #social #ultimenotizie - X Vai su X
in carcere sono finiti Francesco Rinaldi detto Ignazio figlio del boss Antonio ucciso nel 1990 e il suo complice Salvatore Attanasio #camorra #clanrinaldi #stesa #cronacadinapoli #flashnews #quartierinapoli #sangiovanniateduccio #social #ultimenotizie Vai su Facebook