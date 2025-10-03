Il bomber Spagna ha segnato 3 dei 6 gol del Trodica | Un risultato frutto del lavoro di squadra

Stefano Spagna si è fatto subito valere: dei 6 gol del Trodica la metà portano la sua firma. "Io – dice il giocatore – sono quello che deve finalizzare, ma c’è dietro un grande lavoro che parte dal portiere e coinvolge ogni giocatore della rosa". La società si è fatta notare sul mercato assicurandosi elementi di assoluto valore per l’Eccellenza, molti dei quali provenienti da categoria superiore: ciò magari spinge le avversarie a dare un qualcosa in più. "In campo si è notato che gli avversari mettono più del 100% per battere un Trodica che conta tanti nomi di valore. Il mercato ha avuto un suo effetto sotto questo punto di vista". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Il bomber. Spagna ha segnato 3 dei 6 gol del Trodica: "Un risultato frutto del lavoro di squadra»

In questa notizia si parla di: bomber - spagna

Milan: niente Vlahovic, il bomber Tare lo prende in Spagna

Roma, svolta per il bomber: lo porta Dybala dalla Spagna

Serie A, arriva il bomber della Spagna: segna un gol a partita

BOMBA DALLA SPAGNA | Tare punta Lewandowski! Clamoroso: Tare avrebbe già contattato l’agente di Robert Lewandowski, bomber del Barcellona che a fine stagione si libererà a parametro zero! Dopo il colpo Modric, si sogna un altro campione di Vai su Facebook

Dalla Spagna sicuri su #Vlahovic Ci ha provato il #Villarreal - X Vai su X

Il bomber. Spagna ha segnato 3 dei 6 gol del Trodica: "Un risultato frutto del lavoro di squadra» - "Io – dice il giocatore – sono quello che deve finalizzare, ma c’è dietro un grande lavoro che parte dal po ... Come scrive msn.com

Serie A, i bomber dell'estate: chi ha segnato più gol nelle amichevoli? CLASSIFICA - E per chi è alla ricerca di bonus più o meno sorprendenti, è vietato trascurare lo stato di forma dei protagonisti già nelle ... Scrive sport.sky.it