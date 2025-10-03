Il Bernareggi invita ad un viaggio nel tempo con Lotto Baschenis e Manzù

Ecodibergamo.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

NUOVO MUSEO DIOCESANO. Due weekend per scoprire la storia millenaria e i patrimoni artistici nel Palazzo Vescovile. In campo le guide de «Le vie del Sacro». Il 3 ottobre apertura serale fino alle 22. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

