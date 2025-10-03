il belcanto si illumina con il romanticismo di donizetti e bellini

Lo sciopero generale ammanta di un velo di incertezza il concerto di gala del Modena Belcanto Festival, previsto per stasera alle 20.30 al teatro Comunale Pavarotti Freni. Alla ribalta sono attesi due straordinari protagonisti di fama internazionale, il soprano Jessica Pratt e il grande maestro Daniel Oren, alla guida della Filarmonica del Comunale di Modena, nella serata dedicata a Mirella Freni, indimenticabile stella, amata in tutto il mondo. Sui social il teatro ha annunciato che "a causa dello sciopero generale non è al momento possibile garantire il regolare svolgimento del concerto" e ha invitato a monitorare il sito web per gli aggiornamenti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

