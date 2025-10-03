Il belcanto si illumina con il romanticismo di Donizetti e Bellini
Lo sciopero generale ammanta di un velo di incertezza il concerto di gala del Modena Belcanto Festival, previsto per stasera alle 20.30 al teatro Comunale Pavarotti Freni. Alla ribalta sono attesi due straordinari protagonisti di fama internazionale, il soprano Jessica Pratt e il grande maestro Daniel Oren, alla guida della Filarmonica del Comunale di Modena, nella serata dedicata a Mirella Freni, indimenticabile stella, amata in tutto il mondo. Sui social il teatro ha annunciato che "a causa dello sciopero generale non è al momento possibile garantire il regolare svolgimento del concerto" e ha invitato a monitorare il sito web per gli aggiornamenti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: belcanto - illumina
Il Modena Belcanto Festival 2025 si apre con un evento speciale: IL MARTIRIO DI SANTA TEODOSIA. Giovedì 25 settembre, ore 20:30 Chiesa di Sant’Agostino – Modena Sul palco: la Compagnia dei Violini diretta da Alessandro Ciccolini, con le voci di Vai su Facebook
«Belcanto, Donizetti il più grande di tutti: capiva la psicologia» - Il più giovane direttore d’orchestra ad apparire al Teatro Bellas Artes, in patria, ha fatto il suo debutto ... Secondo ecodibergamo.it
Modena Belcanto, il festival-omaggio a Pavarotti e Mirella Freni illumina una città di eccellenze - Da stasera al 12 ottobre si rinnova l'appuntamento con l'evento dedicato ai due grandi cantanti che hanno dato lustro nel mondo al centro emiliano ... Riporta msn.com