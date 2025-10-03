Il battesimo di A2A Life Ventures | L’innovazione come mission

Milano – Una nuova società è stata avviata all’interno del gruppo di A2A, una delle più avanzate aziende nella produzione e distribuzione di energia elettrica, gas e servizi legati all’ambiente e all’innovazione. Si chiama A2A Life Ventures ed è stata presentata a Milano, al Teatro Studio Melato, durante l’evento “First Of A Kind”, alla presenza del presidente del gruppo Roberto Tasca e dell’ad Renato Mazzoncini, oltre che dello stesso Ceo di A2A Life Ventures Patrick Oungre. Ospite speciale, lo scrittore Premio Strega Paolo Giordano, chiamato a intervenire su crisi ambientale e transizione energetica. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

