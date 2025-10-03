Il Barcellona pronto a lasciare definitivamente la Superlega | nel progetto rimarrebbe solo il Real Madrid

Il Barcellona pronto a lasciare il progetto Superlega: all’interno rimarrebbe solamente il Real Madrid, dopo che la Juventus aveva chiesto di uscirne alcuni mesi fa. 🔗 Leggi su Fanpage.it

