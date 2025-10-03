Il Barcellona che corre dietro al pallone è un affronto e una notizia | fa male la mortificazione subita dal Psg

Era una di quelle notti segnate in rosso sul calendario della Champions League. Il Barcellona, reduce dall’eliminazione traumatica della scorsa stagione in semifinale contro l’Inter, affrontava la squadra campione d’Europa in carica: il Paris Saint-Germain. La sfida ha mantenuto le attese, ma per i blaugrana si è rivelata anche un duro colpo. Ha corso di più raccogliendo di meno. Ne scrive El Paìs. Il Barça è partito fortissimo, imponendo ritmo e intensità. Ha colpito per primo, ha segnato il gol d’apertura e nel primo tempo ha comandato il gioco con il 57% di possesso palla. Il Barcellona ha sprecato tanto. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

