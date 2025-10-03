Il 6 ottobre esce La goccia il nuovo fumetto per le scuole sulla prevenzione del rischio alluvioni

Orizzontescuola.it | 3 ott 2025

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito, con un comunicato diffuso il 3 ottobre, ha reso nota la pubblicazione del terzo numero del fumetto L’attimo decisivo, intitolato La goccia. L’iniziativa, promossa insieme alla Presidenza del Consiglio – Dipartimento della Protezione Civile, rientra tra le attività previste per la Giornata internazionale per la riduzione del rischio dei disastri naturali. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

