Il 5 ottobre torna la #domenicalmuseo ingresso gratuito nei luoghi della cultura statali

Domenica 5 ottobre si rinnova l’iniziativa #domenicalmuseo, promossa dal Ministero della Cultura. Come ogni prima domenica del mese, sarà possibile visitare gratuitamente musei, parchi archeologici e altri luoghi della cultura statali. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
La rompighiaccio "Laura Bassi" a ottobre torna in Antartide
Tragedia di Rigopiano, confermata la data dell'appello bis a Perugia: in aula si torna il 10 ottobre
Winx club torna su netflix dal 2 ottobre
Dal 16 al 19 ottobre torna Romadiffusa – Festa dell'Ansa Barocca, con un palinsesto di oltre 150 eventi distribuiti nell'arco di quattro giorni, attivi 24 ore su 24. Il centro storico si animerà con concerti, performance in piazze e vicoli — da Piazza Navona
#SanFrancesco, il 4 ottobre torna a essere festa nazionale in Italia. La decisione giunge a ridosso dell'ottavo centenario della morte del Poverello d'Assisi. La soddisfazione del cardinale Zuppi #VaticanNewsIT
