Il 5 ottobre torna la #domenicalmuseo ingresso gratuito nei luoghi della cultura statali

Orizzontescuola.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 5 ottobre si rinnova l’iniziativa #domenicalmuseo, promossa dal Ministero della Cultura. Come ogni prima domenica del mese, sarà possibile visitare gratuitamente musei, parchi archeologici e altri luoghi della cultura statali. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: ottobre - torna

La rompighiaccio "Laura Bassi" a ottobre torna in Antartide

Tragedia di Rigopiano, confermata la data dell'appello bis a Perugia: in aula si torna il 10 ottobre

Winx club torna su netflix dal 2 ottobre

PAT * «DAL 5 OTTOBRE TORNA #DOMENICALMUSEO, INGRESSO GRATUITO LA PRIMA DOMENICA DEL MESE FINO AL 1 MARZO 2026» - Dal 5 ottobre 2025 al 1 marzo 2026 torna l'appuntamento con "Domenica al museo", l'iniziativa promossa dal Ministero della Cultura che prevede, ogni prima ... Segnala agenziagiornalisticaopinione.it

5 ottobre torna domenicalmuseoIl 5 ottobre torna #domenicalmuseo: ingresso gratuito nei musei e nei parchi statali - Torna il 5 ottobre l'appuntamento con la #domenicalmuseo, l'iniziativa del Ministero della Cultura che consente l'ingresso gratuito, ogni prima domenica del mese, in musei, parchi archeologici, castel ... ilvescovado.it scrive

Cerca Video su questo argomento: 5 Ottobre Torna Domenicalmuseo