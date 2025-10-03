Il 5 ottobre a Lecco c' è la Camminata Manzoniana | attenzione alla viabilità

Leccotoday.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 5 ottobre, dalle ore 8.30 alle 13.30, si terrà la tradizionale Camminata Manzoniana, manifestazione podistica non competitiva organizzata da Lecchese Turismo Manifestazioni Lecco con il contributo del Comune di Lecco, lungo tre diversi percorsi.Il ritrovoLa partenza è fissata presso il. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: ottobre - lecco

Treni, riapertura della linea Tirano-Lecco: fino al 3 ottobre orari rimodulati e cancellazioni

Ripartono i treni sulla Lecco-Tirano. Fino al 3 ottobre rimodulati gli orari delle corse

Treni, riapertura della linea Tirano-Lecco: fino al 3 ottobre orari rimodulati e cancellazioni

5 ottobre lecco cIl 5 ottobre torna la Camminata Manzoniana, è la 52^ edizione - Un appuntamento oramai consolidato, che ogni anno richiama migliaia di partecipanti, non solo da Lecco ma anche da fuori Provincia. lecconotizie.com scrive

5 ottobre lecco cDomenica la Camminata Manzoniana, attenzione alla viabilità - La partenza è fissata presso il parcheggio esterno del centro commerciale Meridiana Divieto di transito dalle 8. Lo riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: 5 Ottobre Lecco C