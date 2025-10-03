Il 5 ottobre a Lecco c' è la Camminata Manzoniana | attenzione alla viabilità
Domenica 5 ottobre, dalle ore 8.30 alle 13.30, si terrà la tradizionale Camminata Manzoniana, manifestazione podistica non competitiva organizzata da Lecchese Turismo Manifestazioni Lecco con il contributo del Comune di Lecco, lungo tre diversi percorsi.Il ritrovoLa partenza è fissata presso il. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
In questa notizia si parla di: ottobre - lecco
Treni, riapertura della linea Tirano-Lecco: fino al 3 ottobre orari rimodulati e cancellazioni
Ripartono i treni sulla Lecco-Tirano. Fino al 3 ottobre rimodulati gli orari delle corse
Treni, riapertura della linea Tirano-Lecco: fino al 3 ottobre orari rimodulati e cancellazioni
La Provincia di Lecco di venerdì 3 ottobre 2025 Buongiorno dalla redazione con la prima pagina de La Provincia di Lecco - Per gli aggiornamenti: www.laprovinciaunicatv.it - Per la copia digitale del quotidiano: https://www.laprovinciaunicatv.it/newspaper/land - facebook.com Vai su Facebook
Lecco. Il calendario di ottobre del Planetario civico https://lecconotizie.com/societa/lecco-societa/lecco-il-calendario-di-ottobre-del-planetario-civico/… via @Lecco Notizie - X Vai su X
Il 5 ottobre torna la Camminata Manzoniana, è la 52^ edizione - Un appuntamento oramai consolidato, che ogni anno richiama migliaia di partecipanti, non solo da Lecco ma anche da fuori Provincia. lecconotizie.com scrive
Domenica la Camminata Manzoniana, attenzione alla viabilità - La partenza è fissata presso il parcheggio esterno del centro commerciale Meridiana Divieto di transito dalle 8. Lo riporta msn.com