Il 3 ottobre è la Giornata della Memoria e dell’Accoglienza Una data che ricorda la tragedia di Lampedusa e che oggi si intreccia con i numeri del 2025

D al 2016, il 3 ottobre si celebra la Giornata della Memoria e dellAccoglienza. La data riprende la tragedia avvenuta il 3 ottobre 2013 al largo di Lampedusa, nella quale 368 migranti morirono in un naufragio. Da allora nel Mediterraneo hanno continuato a morire diverse decine di migliaia tra rifugiati e migranti. I flussi migratori verso l’Europa seguono 4 rotte principali: Mediterraneo centrale, orientale e occidentale e Africa occidentale. Nei primi 10 mesi del 2025 gli arrivi complessivi sono stati 108.722. Nello stesso periodo, i morti e dispersi sono stati 1.535. Lampedusa, 10 anni dopo la prima grande tragedia dei migranti. 🔗 Leggi su Iodonna.it

