Milano. Si terrà dal 23 al 25 ottobre al Teatro Ariston di Sanremo il Premio Tenco 2025, la rassegna dedicata alla canzone d’autore più prestigiosa e rinomata del nostro Paese, unica in Europa e nel mondo, che si tiene dal 1974. «Sarà un grande Premio Tenco, per certi versi anche complicato – ha anticipato Antonio Silva del Club Tenco – Il Tenco non è più solo la rassegna ma un evento che coinvolge tutta la città di Sanremo perché non è più il Tenco una volta». Titolo di questa edizione è “Con la memoria”, tema che sarà presente durante tutta la rassegna con l’intento di indagare intorno ad alcuni fatti salienti della storia del Novecento che hanno avuto riflessi sulla musica. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Il 23, 24 e 25 ottobre il Premio Tenco 2025 a Sanremo