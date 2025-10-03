Il 16 ottobre seminario MIM Cultura classica e formazione contemporanea | iscrizioni DS e docenti entro l’11 NOTA

È previsto per giovedì 16 ottobre 2025, in modalità online, il seminario nazionale Cultura classica e formazione contemporanea. Il ruolo dei Campionati di Lingue e civiltà classiche, promosso dalla Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici e realizzato in collaborazione con l’Associazione Italiana di Cultura Classica e con il supporto organizzativo del Liceo classico “B. Cairoli” di Vigevano. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

