Ieri in Campania | dalla gioia al dramma donna muore durante il parto

Anteprima24.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tempo di lettura: < 1 minuto Le notizie principali in Campania di ieri, giovedì 2 ottobre 2025.  Avellino – Una tragedia sconvolge la comunità di  Lioni. Concita  Perna  (nella foto a sinistra della copertina), 41 anni, è deceduta nella notte alla Clinica Malzoni di Avellino mentre stava dando alla luce il suo bambino, che fortunatamente è nato vivo e in buone condizioni.  (LEGGI QUI).  Benevento – “Il coma farmacologico della paziente durerà ancora per qualche giorno, ma le condizioni sono stazionarie e per noi questa è una notizia positiva. In questa fase il suo cervello va messo a riposo”. Lo ha detto all’ANSA il direttore sanitario del  Neuromed,  Fulvio Aloj. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

