Ieri in Campania | dalla gioia al dramma donna muore durante il parto

Tempo di lettura: < 1 minuto Le notizie principali in Campania di ieri, giovedì 2 ottobre 2025. Avellino – Una tragedia sconvolge la comunità di Lioni. Concita Perna (nella foto a sinistra della copertina), 41 anni, è deceduta nella notte alla Clinica Malzoni di Avellino mentre stava dando alla luce il suo bambino, che fortunatamente è nato vivo e in buone condizioni. (LEGGI QUI). Benevento – “Il coma farmacologico della paziente durerà ancora per qualche giorno, ma le condizioni sono stazionarie e per noi questa è una notizia positiva. In questa fase il suo cervello va messo a riposo”. Lo ha detto all’ANSA il direttore sanitario del Neuromed, Fulvio Aloj. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

