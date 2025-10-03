Ieri a San Giovanni presentato il Valdarno Cinema Film Festival
Arezzo, 03 ottobre 2025 – Ai nastri di partenza a San Giovanni la 43ma edizione di ValdarnoCinema Film Festival in programma dal 7 all’11 ottobre. Il cartellone della rassegna è stato presentato ieri mattina dal sindaco Valentina Vadi, dall'assessore alla cultura Fabio Franchi, dal direttore artistico Marco Luceri e dal presidente del comitato organizzatore Luigi Nepi. Con moltissimi titoli arrivati da tutto il mondo, la selezione comprende 26 film in concorso, tra lungometraggi e cortometraggi e conferma la 43ma edizione come una delle più ricche sia in termini di ospiti che di contenuti. Invitati d’eccezione tre grandi autori del cinema italiano: Gianni Amelio, Roberto Andò e Maurizio Nichetti. 🔗 Leggi su Lanazione.it
San Giovanni Rotondo: lutto per la morte in incidente stradale dell’ex sindaco Ieri l'impatto fra la sua auto e un'ambulanza. Tra i cinque feriti la moglie di Antonio Squarcella
?Ieri sera si è svolto presso la Chiesa di San Giovanni Battista, il del ´ che, da oltre 40 anni, nella Chiesa del Convento SS. Annunziata a Levanto anima le liturgie. Vai su Facebook
Sondaggio di ieri di Swg - X Vai su X
“Liberi dai rifiuti”. Studenti a lezione ieri a San Giovanni - Arezzo, 04 maggio 2023 – Ha fatto tappa ieri a San Giovanni una delle tante iniziative sui temi della sensibilizzazione ambientale promossi da Unicoop Firenze e rivolti agli studenti, realizzati in ... Si legge su lanazione.it
Terni, spaccata all'auto in sosta a Porta San Giovanni: spariti mille euro e i vestiti dei bambini - «Ho parcheggiato l’auto alle una di notte e sarei dovuto ripartire ieri mattina presto ma il viaggio in Albania ora diventa ... Lo riporta msn.com