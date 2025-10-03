ieri a san giovanni presentato il valdarno cinema film festival

Arezzo, 03 ottobre 2025 – Ai nastri di partenza a San Giovanni la 43ma edizione di ValdarnoCinema Film Festival in programma dal 7 all’11 ottobre. Il cartellone della rassegna è stato presentato ieri mattina dal sindaco Valentina Vadi, dall'assessore alla cultura Fabio Franchi, dal direttore artistico Marco Luceri e dal presidente del comitato organizzatore Luigi Nepi. Con moltissimi titoli arrivati da tutto il mondo, la selezione comprende 26 film in concorso, tra lungometraggi e cortometraggi e conferma la 43ma edizione come una delle più ricche sia in termini di ospiti che di contenuti. Invitati d’eccezione tre grandi autori del cinema italiano: Gianni Amelio, Roberto Andò e Maurizio Nichetti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

