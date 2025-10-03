Identificazione e trasporto in carcere degli attivisti Flotilla fermati dagli israeliani – Il video

(Agenzia Vista) Israele, 03 ottobre 2025 Il servizio carcerario israeliano ha pubblicato un video che mostra gli attivisti della flottiglia che vengono prima identificati con tanto di braccialetto al porto di Ashdod e poi trasferiti a bordo di bus. Secondo il servizio penitenziario, 473 dei partecipanti alla flottiglia sono stati trasferiti nella prigione di Ktzi'ot, nel sud di Israele. Servizio carcerario israeliano Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: identificazione - trasporto

Israele: l'identificazione e il trasporto in carcere degli attivisti della Flotilla - X Vai su X

Sono in corso le adesioni per Trasporto scolastico gratuito e refezione: termine di presentazione 8 OTTOBRE Anche quest'anno, bambini e ragazzi delle nostre scuole, potranno usufruire del servizio trasporto scolastico gratuito. Grazie all'impegno dell'Ammini - facebook.com Vai su Facebook

Gli attivisti della Flotilla nel carcere israeliano: il Servizio Penitenziario pubblica un video - Nel filmato, diffuso da Reuters, le operazioni di identificazione ed un braccialetto applicato sul polso di un attivista ... Riporta msn.com

Flotilla, chi sono e come stanno gli attivisti italiani fermati. Cosa succede ora: il carcere (famoso per i pestaggi) poi il rimpatrio o l'espulsione coatta - Sono 40, per il momento, gli italiani fermati dalle autorità isrealiane che hanno abbordato e preso il controllo di 40 delle 47 barche della Global Sumud Flotilla. Come scrive corriereadriatico.it