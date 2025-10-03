Milano, 3 ottobre 2025 – Fiera Milano organizza Ice Hockey Playground by Fiera Milano, un evento aperto al pubblico dal 3 al 5 ottobre, che trasforma Piazza San Babila in un’arena olimpica. Per tre giorni, cittadini, famiglie, turisti possono partecipare gratuitamente a sessioni di training di hockey su ghiaccio sintetico, imparare le regole e giocare insieme alle atlete delle squadre femminili milanesi di hockey, Valchirie e Devils Milano. Un'anticipazione dei Giochi. Una finestra che anticipa i Giochi, che porta i valori dello sport, della comunità e dell’inclusione nel cuore pulsante della città. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Ice Hockey Playground in piazza San Babila: a Milano si respira aria di Olimpiadi