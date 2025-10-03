Ice Hockey Playground in piazza San Babila | a Milano si respira aria di Olimpiadi
Milano, 3 ottobre 2025 – Fiera Milano organizza Ice Hockey Playground by Fiera Milano, un evento aperto al pubblico dal 3 al 5 ottobre, che trasforma Piazza San Babila in un’arena olimpica. Per tre giorni, cittadini, famiglie, turisti possono partecipare gratuitamente a sessioni di training di hockey su ghiaccio sintetico, imparare le regole e giocare insieme alle atlete delle squadre femminili milanesi di hockey, Valchirie e Devils Milano. Un'anticipazione dei Giochi. Una finestra che anticipa i Giochi, che porta i valori dello sport, della comunità e dell’inclusione nel cuore pulsante della città. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
In questa notizia si parla di: hockey - playground
Fiera Milano, presentata a San Babila la Ice hockey Playground. Bonomi: "Orgogliosi del lavoro svolto"
L'hockey su ghiaccio arriva nel centro di Milano: domani l'inaugurazione dell'Ice Hockey Playground - facebook.com Vai su Facebook
L'hockey su ghiaccio arriva nel centro di Milano: domani l'inaugurazione dell'Ice Hockey Playground - X Vai su X
Ice Hockey Playground in piazza San Babila: a Milano si respira aria di Olimpiadi - Per tre giorni, cittadini, famiglie, turisti possono partecipare gratuitamente a sessioni di training su ... Secondo msn.com
Hockey olimpico in piazza San Babila con Fiera Milano - Da oggi al 5 ottobre l'evento "Hockey Playground by Fiera Milano" dove il pubblico può partecipare gratuitamente a sessioni di training su ghiaccio sintetico, imparare le regole e giocare con le atlet ... Si legge su msn.com