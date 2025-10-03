IA per riconoscere i gerarchi nazisti
L'Intelligenza artificale usata per risalire all'identità di un soldato nazista. E' la scoperta, anzi l'impresa, di Jurghen Matthaus, storico tedesco che assieme al collettivo investigativo Bellingcat, è riuscito a dare un nome e un cognome al militare delle SS che vedete in foto. Si tratta di Jakobus Onnen, insegnante di ginnastica e di lingua tedesca, mentre punta una pistola alla testa di un detenuto ebreo, seduto sull'orlo di una fossa comune. Dietro di loro, decine di membri delle SS. Mediante la consultazione di archivi e analisi delle immagini grazie all'intelligenza artificiale, Matthaus è riuscito anche a localizzare la foto. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
