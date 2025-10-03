IA Bezos | è una bolla industriale non necessariamente dannosa

Torino, 3 ott. (askanews) – “Questa dell’AI è una sorta di bolla industriale, diversa dalle bolle finanziarie. Le bolle industriali non sono affatto così dannose: possono perfino rivelarsi positive, perché quando la polvere si posa e si vede chi sono i vincitori, la società beneficia di quelle invenzioni”. Lo ha detto Jeff Bezos, fondatore di Amazon, alla Tech Week in corso a Torino parlando sul palco con il presidente di Stellantis, John Elkann. “Quando le persone si entusiasmano molto – come sta accadendo oggi con l’intelligenza artificiale – ogni esperimento trova finanziamenti, ogni azienda trova finanziamenti: sia le buone idee, che quelle cattive. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

