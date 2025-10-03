IA al centro della Tech week Bezos | bolla industriale ma porterà benefici

Milano, 3 ott. (askanews) – In una Torino blindata per lo sciopero e le manifestazioni a sostegno del popolo palestinese e della Flotilla alle Ogr nell’ambito della Tech Week si è svolto il faccia a faccia fra John Elkann, presidente Stellantis e Ceo di Exor che con Vento ha organizzato l’evento, e Jeff Bezos il fondatore di Amazon. L’incontro è stato preceduto da un intervento della presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, criticata, come gli altri protagonisti, dai cortei dei manifestanti che sono poi confluiti vicino alle Ogr, già prese da assalto ieri sera dalle manifestazioni spontanee e per questo presidiate dalla polizia in assetto anti-sommossa e da elicotteri. 🔗 Leggi su Ildenaro.it