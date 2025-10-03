IA al centro della Tech week Bezos | bolla industriale ma porterà benefici
Milano, 3 ott. (askanews) – In una Torino blindata per lo sciopero e le manifestazioni a sostegno del popolo palestinese e della Flotilla alle Ogr nell’ambito della Tech Week si è svolto il faccia a faccia fra John Elkann, presidente Stellantis e Ceo di Exor che con Vento ha organizzato l’evento, e Jeff Bezos il fondatore di Amazon. L’incontro è stato preceduto da un intervento della presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, criticata, come gli altri protagonisti, dai cortei dei manifestanti che sono poi confluiti vicino alle Ogr, già prese da assalto ieri sera dalle manifestazioni spontanee e per questo presidiate dalla polizia in assetto anti-sommossa e da elicotteri. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
In questa notizia si parla di: centro - tech
Milano: Ai al centro della Tech Conference 2025 di TeamSystem
Milano: Ai al centro della Tech Conference 2025 di TeamSystem
Buona festa dei nonni Se i tuoi nonni sono tech, taggali nei commenti per gli auguri più speciali e portali a fare shopping al centro commerciale #LeAncore - facebook.com Vai su Facebook
IA al centro della Tech week. Bezos: bolla industriale, ma porterà benefici - In una Torino blindata per lo sciopero e le manifestazioni a sostegno del popolo palestinese e della Flotilla alle ... Segnala notizie.tiscali.it
Italian Tech Week 2025, dall’IA alla realtà quotidiana: il programma - Al centro, quest'anno, il dialogo sul rapporto tra innovazione tecnologica e mondo reale. Si legge su ildigitale.it