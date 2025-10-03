’I Tre Moschettieri - Opera Pop’ La tournée riparte da Forlì

Il 2024 si era chiuso con oltre 30mila biglietti venduti. Adesso riparte la tournée nazionale 2025 de I Tre Moschettieri – Opera Pop, prodotto da Stefano Francioni e dal Teatro Stabile d’Abruzzo, (di cui è direttore artistico Giorgio Pasotti). E lo fa, l’11 ottobre, da Forlì (data realizzata in collabrorazione con Ventidieci). Uno spettacolo che ha saputo trasformare un grande classico della letteratura in un’esperienza immersiva sorprendente. Musical, danza e teatro si fondono in un racconto epico e moderno, firmato dalla regia visionaria di Giuliano Peparini, con testi di Alessandro Di Zio, musiche originali di Giò Di Tonno (che ha curato anche gli arrangiamenti con Giancarlo Di Maria) e una struttura scenica e narrativa che ha emozionato pubblico e critica. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

