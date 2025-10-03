‘I Tre Moschettieri – Opera Pop’ la tournée riparte da Forlì
(Adnkronos) – Dopo il successo della stagione 2024 con oltre 30mila biglietti venduti, riparte l’11 ottobre, da Forlì, la tournée nazionale de 'I Tre Moschettieri – Opera Pop', prodotto da Stefano Francioni e dal Teatro Stabile d’Abruzzo, (di cui è direttore artistico Giorgio Pasotti). Uno spettacolo che ha saputo trasformare un grande classico della letteratura . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
In questa notizia si parla di: moschettieri - tourn
I tre moschettieri il 30 ottobre a Catanzaro Prenota il tuo posto su Ticketone - facebook.com Vai su Facebook
I Tre Moschettieri - D'Artagnan, la recensione: un adattamento che punta alla serialità - D'Artagnan: un grande cast per un nuovo film tratto dall'opera di Alexandre Dumas. Segnala movieplayer.it
I tre Moschettieri - D'Artagnan in streaming - Per ogni piattaforma streaming scopri se puoi guardare in abbonamento, noleggio, acquisto con ... Si legge su movieplayer.it