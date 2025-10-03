‘I Tre Moschettieri – Opera Pop’ la tournée riparte da Forlì

(Adnkronos) – Dopo il successo della stagione 2024 con oltre 30mila biglietti venduti, riparte l’11 ottobre, da Forlì, la tournée nazionale de 'I Tre Moschettieri – Opera Pop', prodotto da Stefano Francioni e dal Teatro Stabile d’Abruzzo, (di cui è direttore artistico Giorgio Pasotti). Uno spettacolo che ha saputo trasformare un grande classico della letteratura . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com