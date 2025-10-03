I tesori perduti dell' antica Roma la cultura in tv va forte di notte

Vi proponiamo "Tele.raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo CHI SALE ( I tesori perduti dell’Antica Roma ) Ora che il consumo televisivo è consentito anche da posti remoti, dal luogo di lavoro o nei momenti più insoliti, scorrendo i palinsesti notturni si scopre che sempre più spesso i format più raffinati e culturalmente impegnati vengono trasmessi tra le 2 e le 5. Le ragioni possono essere tante: si testano trasmissioni poi da riprogrammare oppure si ottimizzano repliche andate nel day time, si soddisfa il palato di un bacino più elitario o più giovane osi cerca di alternare un’offerta più pop a una più elaborata per capire la reazione del pubblico. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - I tesori perduti dell'antica Roma, la cultura in tv va forte di notte

