I tafferugli la tensione e lo sfondamento | così le piste dell’aeroporto di Pisa sono state occupate

Pisa, 3 ottobre 2025 – Pista dellaeroporto “Galilei" di Pisa occupata da circa trecento manifestanti che avevano partecipato alle manifestazioni in sostegno alla Global Sumud Flotilla. E operazioni dello scalo che sono rimaste bloccate per circa un’ora. Un corteo che ha attraversato la città fin dalla mattina. Con i manifestanti che si sono spinti prima in autostrada, invadendo il casello di Pisa Centro e quindi l’ autostrada A12 Genova Rosignano. E poi hanno diretto la loro attenzione sullo scalo aeroportuale. Qui sono arrivati intorno alle 15. Le ultime notizie sulle manifestazioni E si sono subito scontrati con il cordone di polizia che ha cercato di impedire l’ingresso nello scalo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

