I sub tornano ad immergersi nelle vasche della Reggia per la rimozione delle alghe

Casertanews.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 5 ottobre i sub di Fias Caserta – Federazione Italiana Attività Subacquee – torneranno a immergersi nelle vasche della Reggia di Caserta. L’intervento sarà dedicato alla rimozione delle alghe dalla Vasca dei Delfini, fenomeno naturale dovuto all’alimentazione del sistema idrico. 🔗 Leggi su Casertanews.it

