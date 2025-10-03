I sub tornano ad immergersi nelle vasche della Reggia per la rimozione delle alghe
Domenica 5 ottobre i sub di Fias Caserta – Federazione Italiana Attività Subacquee – torneranno a immergersi nelle vasche della Reggia di Caserta. L’intervento sarà dedicato alla rimozione delle alghe dalla Vasca dei Delfini, fenomeno naturale dovuto all’alimentazione del sistema idrico. 🔗 Leggi su Casertanews.it
