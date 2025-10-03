I sondaggi premiano Meloni Schlein e Conte | nella Supermedia avanzano sia le destre che l’opposizione

Lanotiziagiornale.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’effetto Marche non è ancora possibile calcolarlo, ma gli ultimi sondaggi mostrano che a guadagnare consensi in questi ultimi giorni sono i cinque principali partiti. Tanto a destra quanto a sinistra. Segno che la forte polarizzazione degli ultimi giorni, legata soprattutto alla questione Flotilla, sta portando consensi a tutti i principali partiti, su entrambi i fronti. La Supermedia YouTrend per Agi registra le variazioni rispetto a due settimane fa e mostra una tendenza comunque favorevole al centrodestra, che raggiunge il 48,5% dei consensi. Diverso il discorso per l’opposizione, con Avs e Azione in calo e Pd e M5s che invece recuperano voti. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

i sondaggi premiano meloni schlein e conte nella supermedia avanzano sia le destre che l8217opposizione

© Lanotiziagiornale.it - I sondaggi premiano Meloni, Schlein e Conte: nella Supermedia avanzano sia le destre che l’opposizione

In questa notizia si parla di: sondaggi - premiano

I sondaggi premiano il governo: FdI granitico sopra il 30%, arrancano alle spalle le opposizioni

sondaggi premiano meloni schleinI sondaggi premiano Meloni, Schlein e Conte: nella Supermedia avanzano sia le destre che l’opposizione - I sondaggi premiano i partiti di testa, sia nella maggioranza che nell'opposizione. Scrive lanotiziagiornale.it

sondaggi premiano meloni schleinI sondaggi premiano Meloni e i suoi vice. Nel centrosinistra cresce solo Conte - È salito nell'ultimo anno il gradimento della premier Giorgia Meloni tra i leader politici, così come quello dei suoi vice Antonio ... Riporta iltempo.it

Cerca Video su questo argomento: Sondaggi Premiano Meloni Schlein