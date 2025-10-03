I sondaggi premiano Meloni Schlein e Conte | nella Supermedia avanzano sia le destre che l’opposizione

L’effetto Marche non è ancora possibile calcolarlo, ma gli ultimi sondaggi mostrano che a guadagnare consensi in questi ultimi giorni sono i cinque principali partiti. Tanto a destra quanto a sinistra. Segno che la forte polarizzazione degli ultimi giorni, legata soprattutto alla questione Flotilla, sta portando consensi a tutti i principali partiti, su entrambi i fronti. La Supermedia YouTrend per Agi registra le variazioni rispetto a due settimane fa e mostra una tendenza comunque favorevole al centrodestra, che raggiunge il 48,5% dei consensi. Diverso il discorso per l’opposizione, con Avs e Azione in calo e Pd e M5s che invece recuperano voti. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

