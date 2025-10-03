I sindaci di Ali Abruzzo aderiscono allo sciopero | Respingiamo i tentativi di delegittimazione di chi ha agito per la pace
I sindaci di Ali Abruzzo aderiscono allo sciopero generale indetto per la giornata di oggi, venerdì 3 ottobre.“Un'occasione fondamentale per affermare con nettezza l'assoluta necessità di continuare a battersi per il popolo palestinese, assieme, con la maggiore costanza e insistenza possibili. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
In questa notizia si parla di: sindaci - abruzzo
Trasporto pubblico gratuito per le aree interne, Paglia (Ali Abruzzo): "Sosteniamo la richiesta dei sindaci, servono politiche stabili"
Messa in sicurezza della “Trignina”: gli assessori di Abruzzo e Molise incontrano i sindaci
Leggi su Tgr Abruzzo Appello di sindacati e sindaci per la L-Foundry Incerto il futuro della fabbrica di semiconduttori. Attesa per il tavolo di confronto convocato al Ministero di Imprese e Made in Italy - facebook.com Vai su Facebook
Allarme dei sindaci ALI Abruzzo: “Senza maggiori entrate rischio per agricoltura, cultura e sport” - “I sindaci di ALI Abruzzo esprimono preoccupazione per la notizia dell’assenza delle cosiddette maggiori entrate ... Segnala laquilablog.it
TAGLI BILANCIO REGIONALE: RADICA (ALI ABRUZZO), “DA MAGGIORANZA OPERAZIONE VERITA'”” - PESCARA – “I sindaci di ALI Abruzzo esprimono preoccupazione per la notizia dell’assenza delle cosiddette maggiori entrate che avrebbero permesso almeno di mitigare i tagli disposti per fare fronte al ... Scrive abruzzoweb.it