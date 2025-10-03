I rossi della Valpolicella sbarcano a Napoli per un brindisi sul mare

La Valpolicella raggiunge Napoli: il 14 ottobre, i rossi simbolo del territorio veronese approdano sul Golfo partenopeo per una degustazione gratuita a Palazzo Petrucci. Il Consorzio, nel suo centenario, porta in città Amarone, Ripasso, Valpolicella e Recioto, unendo colline e mare in un’unica, intensa serata. Il viaggio dalla Valpolicella al Golfo di Napoli Dalle vigne . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - I rossi della Valpolicella sbarcano a Napoli per un brindisi sul mare

In questa notizia si parla di: rossi - valpolicella

Un piatto che non lascia dubbi Stinco di agnello al forno con il fondo ai mirtilli rossi e patata Hasselback Per l'accompagnamento ideale, un bel calice di Ripasso della Valpolicella di Le Salette Wines è quello che ci vuole un mix tra sapori intensi e de - facebook.com Vai su Facebook

Troppe imitazioni per l'Amarone. La Camera di Commercio cede i marchi dei vini Valpolicella al Consorzio - Gambero Rosso https://gamberorosso.it/notizie/vino/valpolicella-amarone-cessione-marchi-consorzio/?utm_term=Autofeed&utm_medium=Social&utm - X Vai su X

Rossi e la ’SereNata’ viscerale a Napoli: "Così ridò voce ai vicoli partenopei" - Salvadori obiettivo, centrato, è quello di dedicare alla sua città il primo spettacolo teatrale che ha ideato. Da lanazione.it

Rossi, una SereNata per Napoli: "Città dalla musica senza tempo" - L’invito è dell’attrice e cantante Serena Rossi che domani alle 21 sarà protagonista allo Sferisterio di ... Si legge su ilrestodelcarlino.it