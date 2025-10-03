I rossi della Valpolicella sbarcano a Napoli per un brindisi sul mare

La Valpolicella raggiunge Napoli: il 14 ottobre, i rossi simbolo del territorio veronese approdano sul Golfo partenopeo per una degustazione gratuita a Palazzo Petrucci. Il Consorzio, nel suo centenario, porta in città Amarone, Ripasso, Valpolicella e Recioto, unendo colline e mare in un'unica, intensa serata. Il viaggio dalla Valpolicella al Golfo di Napoli Dalle vigne .

