I resti di un elefante nano ritrovati in Sicilia
AGI - Circa 700.000 anni fa la Sicilia era abitata dagli elefanti, giunti dal continente europeo grazie all'emersione di alcune porzioni di fondale marino nelle fasi glaciali: una sorta di 'ponte sullo Stretto' naturale. Quei mammiferi, però, si rimpicciolirono nel corso del tempo, adattandosi al contesto in cui si trovavano, fino a mostrarsi come il più piccolo elefante mai vissuto sulla Terra: l'elefante nano. I resti di uno di questi mammiferi, della specie Palaeoloxodon Mnaidriensis vissuto in Sicilia nel Pleistocene tra 200.000 e 150.000 anni fa, fa sono stati trovati nei giorni scorsi nella zona di Fontane Bianche, nel Siracusano. 🔗 Leggi su Agi.it
Trovati resti di elefante nano nel Siracusano: un esemplare di Paleoloxodon vissuto tra 200mila e 150mila anni fa
Nel Siracusano i resti di un Paleoloxodon mnaidriensis vissuto duecentomila anni fa
I resti di un elefante nano ritrovati in Sicilia
I resti di un elefante nano ritrovati a Fontane Bianche: fino a cinquecentomila anni fa scorrazzava in Sicilia