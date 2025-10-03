AGI - Circa 700.000 anni fa la Sicilia era abitata dagli elefanti, giunti dal continente europeo grazie all'emersione di alcune porzioni di fondale marino nelle fasi glaciali: una sorta di 'ponte sullo Stretto' naturale. Quei mammiferi, però, si rimpicciolirono nel corso del tempo, adattandosi al contesto in cui si trovavano, fino a mostrarsi come il più piccolo elefante mai vissuto sulla Terra: l'elefante nano. I resti di uno di questi mammiferi, della specie Palaeoloxodon Mnaidriensis vissuto in Sicilia nel Pleistocene tra 200.000 e 150.000 anni fa, fa sono stati trovati nei giorni scorsi nella zona di Fontane Bianche, nel Siracusano. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - I resti di un elefante nano ritrovati in Sicilia