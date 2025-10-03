I rapporti con Israele | Rinviate le visite delle scuole ebraiche
Reggio Children Srl fa sapere che sta proseguendo l’interlocuzione con la ’Temple Beth Sholom Innovative School’, una scuola ebraica con sede a Miami, per condividere un percorso sui rapporti collaborazione esistenti. L’ente reggiano che promuove i diritti dell’infanzia nel mondo, lo sottolinea anche alla luce della situazione internazionale e dopo la denuncia di Cosimo Pederzoli, esponente cittadino di Sinistra italiana, che a luglio ha segnalato come nella scuola di oltreoceano si organizzino eventi di raccolta fondi per l’associazione ’Friends of the Idf’, l’unica autorizzata a finanziare direttamente "l’Israel Defense Forces". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
