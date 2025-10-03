I ragazzi insieme ai ghisa lezione di legalità
Il progetto “On the Road“ ha fatto il suo debutto a Rozzano con una fase sperimentale che l’altra sera ha visto cinque giovani residenti, tra i 16 e i 18 anni, affiancare la polizia locale durante controlli sul territorio. L’iniziativa, promossa dall’associazione Ragazzi On the Road Aps, rappresenta l’avvio di una più ampia programmazione che si svolgerà anche nel 2026. Il progetto mira non solo a far comprendere il lavoro delle forze dell’ordine, ma anche a sviluppare nei giovani una maggiore consapevolezza civica, rispetto delle regole e capacità di riconoscere i percorsi di responsabilità e prevenzione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
