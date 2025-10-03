i ragazzi di coach sorgentone sfidano il forte porto recanati

Seconda giornata della serie B Interregionale con la Pallacanestro Jesi che cerca il bis esterno dopo la vittoria, sofferta ma meritata, all’esordio al PalaTriccoli contro Gualdo Tadino e la Goldengas Senigallia che invece non può riscattare il ko del debutto (85-76 a Recanati, ma dopo un overtime) dovendo osservare il turno di riposo reso obbligatorio dalla presenza di un numero dispari di squadre nel girone D, dove le iscritte sono soltanto 15. Agli ordini degli arbitri Gaudenzi di Forlì e Lisotta di Pesaro, Jesi anticipa a domani sera, sabato alle ore 21, la sua seconda giornata rendendo visita al Porto Recanati al Palasport Enrico Medi: probabilmente l’avversario peggiore in questo momento visto che l’Attila oltre ad essere una big annunciata del torneo, pare anche in grande forma fin da subito: clamoroso infatti, per le dimensioni, il successo al debutto della squadra portorecanatese, che he espugnato un campo tradizionalmente difficile come quello del Val di Ceppo, con un eloquente 95-52, ben 43 punti di scarto sugli umbri. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

