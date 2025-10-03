I quattromila di Brescia Occupati i binari della stazione | Non siamo facinorosi
"Palestina libera". Lo hanno gridato a lungo, sui binari della stazione di Brescia, le migliaia di manifestanti che, anche ieri sera, alle 18, si sono ritrovati in piazza Duomo, per portare la loro solidarietà alla Flotilla, fermata dall’esercito israeliano. Ad aprire il corteo, la nave di carta, realizzata dai bambini e dalle bambine della scuola primaria Calini, accolti tra gli applausi dalla folla assiepata in piazza. Circa 4mila i manifestanti, ma i numeri sono aumentati man mano che da via Gramsci il corteo è arrivato in stazione. Dopo gli scontri del 22 settembre, le perquisizioni di una decina di manifestanti e le annesse polemiche, ieri sera non si sono registrate tensioni con la polizia, nonostante il dispiegamento ingente. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
