I quaderni di Fisco e scuola per seminare legalità | come si parla di tasse in classe

Il percorso è iniziato nel 2015, con il nome Seminare legalità, grazie alla collaborazione tra l’Agenzia delle Entrate-Riscossione e il Ministero dell’Istruzione e del Merito. In seguito, si è affiancato un secondo filone dal titolo Fisco e scuola per seminare legalità, nato dall’incontro con l’Agenzia delle Entrate. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it